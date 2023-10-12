Эксперта по климату уволили после отказа лететь на самолете. Он не смог вернуться на работу вовремя

«В нашу эпоху трата 4,5 тонн CO2 (разница между выбросами от перелетов и от медленных путешествий) для удовлетворения абсурдного требования <…> морально неприемлема и воплощает высшую привилегию мировых элит. Это говорит о том, что IfW все еще живет в эпоху, которая будет уничтожена приближающимся климатическим коллапсом», — заявил Гримальда.