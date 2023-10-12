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Эксперта по климату уволили после отказа лететь на самолете. Он не смог вернуться на работу вовремя

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:15

Эксперт по климату Джанлука Гримальда сообщил о своем увольнении после отказа в кратчайшие сроки вернуться из исследовательской поездки на самолете. Вместо перелета он выбрал плавание на грузовом корабле, которое заняло бы два месяца и все еще не началось.

Гримальда, который не пользовался авиаперелетами более десяти лет, последние шесть месяцев исследовал последствия изменения климата и глобализации для жителей Соломоновых Островов. Местным жителям, некоторым из которых пришлось покинуть свои дома из‑за повышения уровня воды, он пообещал свести к минимуму углеродные выбросы на обратном пути в Германию.

Гримальда рассказывает о своем «медленном путешествии» по суше и морю до Папуа-Новой Гвинеи, в ходе которого выбросится 2,7 тонны углерода. При перелете из Германии в атмосферу выбросилось бы 6,7 тонны углерода, пишет он.

Институт мировой экономики Кильского Университета (IfW), где работал Гримальда, потребовал от исследователя в кратчайшие сроки вернуться обратно. Понимая, что для этого придется сесть в самолет, Гримальда отказался, после чего узнал о расторжении с ним контракта.

Гримальда усомнился, что IfW не без разницы на «наступившую эпоху антропоцена» и близость к коллапсу важных экосистем Земли. Исследователь подсчитал, что в результате его перелета выбросилось бы больше углерода, чем от обычного жителя Соломоновых Островов за целый год.

«В нашу эпоху трата 4,5 тонн CO2 (разница между выбросами от перелетов и от медленных путешествий) для удовлетворения абсурдного требования <…> морально неприемлема и воплощает высшую привилегию мировых элит. Это говорит о том, что IfW все еще живет в эпоху, которая будет уничтожена приближающимся климатическим коллапсом», — заявил Гримальда.

Гримальда намерен обжаловать увольнение не без помощи профсоюза. По его словам, действия IfW только кажутся «оправданными с юридической точки зрения». В самом учебном заведении отказались комментировать увольнение эксперта, но подчеркнули, что «поощряют и поддерживают безвредные для климата путешествия своих сотрудников», как и «медленные путешествия» ученого.

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