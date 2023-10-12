Американец выиграл 1,76 млрд долларов в лотерею. Победный билет он купил в придорожном ларьке

Лотерея Powerball объявила о новом обладателе одного из крупнейших джекпотов. Счастливчик забрал 1,76 млрд долларов (около 169 млрд рублей по текущему курсу), пишет New York Post.
Как отмечает издание, это второй по величине выигрыш за всю историю лотерей в США. По подсчетам New York Post, шанс вытянуть именно этот билет был очень невелик — 1 к 292 201 338.
Победный билет был куплен в небольшом придорожном магазинчике, расположенном примерно в 100 километрах от Лос-Анджелеса.
Имя новоиспеченного миллиардера не раскрывается, но известно, что он живет неподалеку от этого ларька и каждый день покупает там лотерейный билет — для него это было своеобразной традицией.
Победителю дали выбор — забрать весь выигрыш сразу или получать выплаты частями в течение следующих 29 лет. Однако в любом случае ему придется заплатить налог от 24 до 37%.