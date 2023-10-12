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Бренд смартфонов Nothing экс-главы OnePlus разработал униформу для дизайнеров и инженеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Бренд смартфонов, созданный бывшим руководителем OnePlus Карлом Пеем, разработал линейку одежды для дизайнеров, инженеров и «создателей чего‑то нового». Униформа разрабатывалась совместно с подростками, говорится на сайте проекта.

«Одежда Nothing — это униформа для дизайнеров, инженеров. Создателей. Любого, кто хочет сделать что‑то новое. Вдохновленный нашей фурнитурой, классической фабричной одеждой и нашей безошибочной визуальной идентичностью, это дизайнерский дух Nothing в текстильной форме», — заявили авторы. Линейку представят на Dover Street Market в Лондоне.

© Фото: Nothing/X

Создатели одежды Nothing описали униформу как «рабочую одежду, которую все еще хочется носить после окончания работы». Подписчики твиттер-аккаунта отмечают, что ожидали увидеть прозрачную одежду и огоньки на задней стороне, как у смартфонов Nothing.

В последнее время компания Nothing выпустила дешевые наушники и чехлы для iPhone. Главный продукт компании — линейка смартфонов Phone.

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