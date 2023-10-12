Дуэт Марго Робби и Райана Гослинга активно обсуждают после выхода фильма «Барби» Греты Гервиг, где актеры сыграли Барби и Кена. Картина дебютировала в мировом прокате 21 июля и стала самой кассовой в 2023 году. К 3 сентября фильм Греты Гервиг заработал 1,360 млрд долларов. В РФ ленту официально не показывают.