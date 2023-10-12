Главные роли в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» сыграют Марго Робби и Райан Гослинг. Об этом на Лондонском кинофестивале сообщил продюсер ленты Джози Макнамара, пишет Deadline.
«Они замечательно смотрятся вместе. И чем больше проектов с ними мы сможем сделать, тем лучше», — сказал Макнамара.
Он уточнил, что много подробностей о будущей картине раскрыть не может, но создатели постараются сделать так, чтобы франшиза осталась на должном уровне.
Фильм по вселенной «Одиннадцати друзей Оушена» находится в разработке с 2022 года. Действие приквела будет происходить в Европе 1960-х, а о сюжете пока ничего не известно.
Дуэт Марго Робби и Райана Гослинга активно обсуждают после выхода фильма «Барби» Греты Гервиг, где актеры сыграли Барби и Кена. Картина дебютировала в мировом прокате 21 июля и стала самой кассовой в 2023 году. К 3 сентября фильм Греты Гервиг заработал 1,360 млрд долларов. В РФ ленту официально не показывают.