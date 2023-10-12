Новозеландец прыгнул с моста 941 раз за один день. Это новый мировой рекорд

В перерывах между прыжками Херд питался шоколадом, орехами, бананами, и один раз съел кусок пиццы, который, в отличие от предыдущих перекусов, «не так хорошо пошел». Несмотря на то, что глаза иногда пересыхали, в целом новозеландец чувствовал себя вполне хорошо.