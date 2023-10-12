Новозеландец прыгнул с моста 941 раз за один день. Это новый мировой рекорд

Житель Новой Зеландии Майк Херд установил мировой рекорд по количеству прыжков с моста (конечно, со страховкой) за одни сутки. Ему удалось прыгнуть 941 раз, сообщает канал ABC News.
Такие прыжки называются банджи-джампингом. Любителя адреналина привязывают к резиновому канату, после чего он совершает прыжок с большой высоты без угрозы жизни.
Майк Херд прыгал с моста в новозеландском Окленде. Свой путь к мировому рекорду он освещал в прямом эфире в своих соцсетях. В процессе ему удалось собрать около 8100 долларов, которые он намерен отправить в Фонд психического здоровья Новой Зеландии.
В перерывах между прыжками Херд питался шоколадом, орехами, бананами, и один раз съел кусок пиццы, который, в отличие от предыдущих перекусов, «не так хорошо пошел». Несмотря на то, что глаза иногда пересыхали, в целом новозеландец чувствовал себя вполне хорошо.
«Время от времени вы испытываете что‑то вроде морской болезни, но я перетерпел и справился с этим. Так что это совсем не замедлило нас и не повлияло [на рекорд]», — поделился Херд.
Представители Книги рекордов Гиннесса пока не зарегистрировали результат Херда. На данный момент рекорд по числу прыжков с канатом за один день принадлежит французу Франсуа-Мари Дибону, который 1 июня 2022 года прыгнул 765 раз.