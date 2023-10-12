Умер автор комиксов и художник Кит Гиффен. Он создал енота Ракету, Лобо и Синего жука

Его семья объявила об этом в соцсетях постом, который заранее был написан Гиффеном: «Я сказал им, что болен… Все, что угодно, лишь бы не ехать на New York Comic Con. Бу-га-га». По данным The Hollywood Reporter, причиной смерти стал инсульт.
Смерть художника подтвердил давний соавтор Пол Левитц. «Кит был, пожалуй, самым плодовитым творческим умом нашего поколения в комиксах. У него было бесконечное количество идей, которые постоянно выливались наружу», — написал он в своих соцсетях.
Кит Гиффен родился 30 ноября 1952 года в Квинсе. Он начал писать для Marvel в 1970-х годах, а в 1991 году получил желанную награду Inkpot Award на Comic-Con в Сан-Диего.
Работая в Marvel, он вместе с писателем Биллом Мантло создал енота Ракету, который впоследствии стал частью команды «Стражи Галактики» и был озвучен Брэдли Купером в научно-фантастической кинотрилогии.
В 80-х и 90-х годах Гиффен писал и рисовал «Легион супергероев» DC Comics, а также создал вместе с писателем Роджером Слайфером инопланетного наемника Лобо для «Omega Men» в начале 1980-х годов. В 1987 году Гиффен совместно с Дж.М.ДеМаттейсом и Кевином Магуайром создал серию «Justice League International», а в 1989 году вместе с ДеМаттейсом создал спин-офф «Justice League Europe».
Помимо этого, Гиффен написал о первых приключениях Хайме Рейеса — третьего Синего жука. В прошлом году этот персонаж стал главным героем фильма Warner Bros. «Синий жук» — первой ленты о супергерое DC с участием латиноамериканцев. Главную роль в проекте исполнил Шоло Маридуэнья.