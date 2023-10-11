Спутал с лимонадом: Федерация настольного тенниса отстранила спортсмена за распитие алкоголя

«В городе Сочи, на Кубке России, перед матчем сборной команды Санкт-Петербурга я зашел в магазин купить попить, открыл холодильник и взял банку с газированным напитком, думая, что это лимонад. Положил в сумку и пошел на матч», — говорится в записке Филатова.