Спутал с лимонадом: Федерация настольного тенниса отстранила спортсмена за распитие алкоголя

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) отстранила спортсмена Василия Филатова от участия в соревнованиях на полгода — он пил алкогольный напиток прямо во время матча. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФНТР.
Филатов употреблял алкоголь, находясь на командной скамейке. Об этом узнал главный судья соревнований, который дисквалифицировал его до конца турнира.
Позже ситуацию изучила комиссия ФНТР. Она, сославшись на Кодекс поведения игроков, дисквалифицировала спортсмена с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024-го. Также против спортсмена установили условную дисквалификацию с 3 апреля по 2 октября следующего года.
РИА «Новости» цитирует объяснительную записку Василия Филатова. В ней говорится, что спортсмен не знал, что пьет алкоголь: он спутал напиток с лимонадом.
«В городе Сочи, на Кубке России, перед матчем сборной команды Санкт-Петербурга я зашел в магазин купить попить, открыл холодильник и взял банку с газированным напитком, думая, что это лимонад. Положил в сумку и пошел на матч», — говорится в записке Филатова.
Он отметил, что по вкусу напиток был похож на тоник. В матче спортсмен участие не принимал из‑за травмы плеча.