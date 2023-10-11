Россиянин победил в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Вот снимки всех лауреатов

Жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year объявило лауреатов этого года. В номинации «Под водой» победил российский фотограф Михаил Коростелев. Он запечатлел самку бегемота и двух ее детей, которые отдыхают в мелком озере с прозрачной водой в ЮАР. Коростелев более двух лет навещал бегемотов на этом озере, поэтому они привыкли к его лодке. На создание снимка-победителя ему потребовалось всего 20 секунд.