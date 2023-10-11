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Россиянин победил в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Вот снимки всех лауреатов

Семён Гудошников
Сегодня в 18:09

Жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year объявило лауреатов этого года. В номинации «Под водой» победил российский фотограф Михаил Коростелев. Он запечатлел самку бегемота и двух ее детей, которые отдыхают в мелком озере с прозрачной водой в ЮАР. Коростелев более двух лет навещал бегемотов на этом озере, поэтому они привыкли к его лодке. На создание снимка-победителя ему потребовалось всего 20 секунд.

«11 лет фото дикой природы, и наконец-то я в Лондоне. У меня есть „Оскар“ по фотографии дикой природы», — написал в инстаграме Коростелев* и поблагодарил жюри.

© Михаил Коростелев

Главную награду — титул фотографа дикой природы года — завоевал француз Лоран Бальеста, снявший, как трехиглый мечехвост медленно движется по илу. За мечехвостом устремлены три золотых каранга в поисках съестного. Фото сделано у острова Пангаталан в Филиппинах.

© Лоран Бальеста. Древний мореплаватель

Звание молодого фотографа дикой природы года досталось Кармелу Бехлеру из Израиля за снимок сипух, гнездящихся в заброшенном здании. «Сияние неоновых огней, проносящихся мимо сов, когда они смотрят со своих насестов, подчеркивает растущую напряженность между людьми и дикой природой, когда мы вторгаемся в их среду обитания», — отметили представители конкурса.

© Кармел Бехлер

Ниже — фотографии других победителей.

Номинация «Растения и грибы»

© Агорастос Папацанис. Последнее дыхание осени
1 из 14

Номинация «Поведение: млекопитающие»

© Берти Грегори. Киты поднимают волну
2 из 14

Номинация «Поведение: земноводные и рептилии»

© Хуан Хесус Гонсалес Аумада. Банкет с головастиками
3 из 14

Номинация «Поведение: птицы»

© Адриен Лалаге. Молчаливое шоу для змей
4 из 14

Номинация «Фотожурналистская история»

© Карин Айгнер. Незащищенные
5 из 14

Номинация «Городская дикая природа»

© Кнут-Сверре Хорн. Птицы полуночного солнца
6 из 14

Номинация «Портреты животных»

© Вишну Гопал. Лицо леса
7 из 14

Номинация «Фотожурналистика»

© Фернандо Константино Мартинес Бельмара. Туристический бульдозер
8 из 14

Номинация «Природный артистизм»

© Рейчел Бигсби. Искусство ухаживания
9 из 14

Номинация «Портфолио восходящей звезды»

© Лука Мелькарн. Альпийская экспозиция
10 из 14

Номинация «Животные в их среде обитания»

© Амит Эшел. Жизнь на грани
11 из 14

Номинация «Океаны: большая картина»

© Леннарт Верхивел. Последний вздох
12 из 14

Номинация «Поведение: беспозвоночные»

© Ширам Мурали. Фантастический свет
13 из 14

Номинация «Водные угодья: большая картина»

© Жоан де ла Малья. Мертвая река
14 из 14

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Михаил Коростелев
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