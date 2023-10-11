Россиянин победил в конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Вот снимки всех лауреатов

Жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year объявило лауреатов этого года. В номинации «Под водой» победил российский фотограф Михаил Коростелев. Он запечатлел самку бегемота и двух ее детей, которые отдыхают в мелком озере с прозрачной водой в ЮАР. Коростелев более двух лет навещал бегемотов на этом озере, поэтому они привыкли к его лодке. На создание снимка-победителя ему потребовалось всего 20 секунд.
«11 лет фото дикой природы, и наконец-то я в Лондоне. У меня есть „Оскар“ по фотографии дикой природы», — написал в инстаграме Коростелев* и поблагодарил жюри.
Главную награду — титул фотографа дикой природы года — завоевал француз Лоран Бальеста, снявший, как трехиглый мечехвост медленно движется по илу. За мечехвостом устремлены три золотых каранга в поисках съестного. Фото сделано у острова Пангаталан в Филиппинах.
Звание молодого фотографа дикой природы года досталось Кармелу Бехлеру из Израиля за снимок сипух, гнездящихся в заброшенном здании. «Сияние неоновых огней, проносящихся мимо сов, когда они смотрят со своих насестов, подчеркивает растущую напряженность между людьми и дикой природой, когда мы вторгаемся в их среду обитания», — отметили представители конкурса.
Ниже — фотографии других победителей.
Номинация «Растения и грибы»
Номинация «Поведение: млекопитающие»
Номинация «Поведение: земноводные и рептилии»
Номинация «Поведение: птицы»
Номинация «Фотожурналистская история»
Номинация «Городская дикая природа»
Номинация «Портреты животных»
Номинация «Фотожурналистика»
Номинация «Природный артистизм»
Номинация «Портфолио восходящей звезды»
Номинация «Животные в их среде обитания»
Номинация «Океаны: большая картина»
Номинация «Поведение: беспозвоночные»
Номинация «Водные угодья: большая картина»
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