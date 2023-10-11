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Школа в Новосибирске закрыла один из своих входов. Теперь дети попадают на уроки через забор

Виктория Шанина
Сегодня в 16:58

Ученики средней образовательной школы № 96 в Новосибирске начали перелезать через забор, чтобы попасть на уроки. Все потому, что руководство учебного заведения закрыло один из входов на свою территорию, пишет издание «Подъем» со ссылкой на соответствующие жалобы в соцсетях.

Вход закрыли 9 октября «в рамках антитеррористической направленности», уточнила замдиректора школы Анна Валетникова. По ее словам, на территории школы не должно быть сквозного прохода, и об этом говорят все документы.

«У нас очень много, получается, посторонних лиц проходит по территории — жителям так удобно. Это вот просто исключение [таких случаев], чтобы не было сквозного прохода», — заявила она.

Почему закрыть второй вход решили только сейчас, неясно. Однако очевидно — дети уже привыкли заходить в школу именно через него, и теперь, вместо того чтобы делать круг, они просто преодолевают препятствие навыками перелезания через заборы.

Валетникова отметила, что основной вход, конечно же, открыт — он находится с противоположной стороны.

«Вообще, все были заранее предупреждены, что второй вход будет закрыт. Родители были классными руководителями предупреждены», — добавила замдиректора.

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