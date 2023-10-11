А это историческое здание в Ростове-на-Дону блогер преобразил по инициативе местных жителей. Они хотели узнать, как может выглядеть их дом после реконструкции. На изображении All_ryast очистил фасад, чтобы обнажить красный кирпич, покрасил оконные рамы в коричневый и снял профнастил с балкона. На выбор он оставил два варианта оформления: с колоннами, которые выделяются белым цветом, и с однотонным кирпичным фасадом.