Блогер Алексей Трясин показал, как можно облагородить российские здания, дворы и гаражные кооперативы, чтобы они выглядели уютно. Трясин ведет аккаунт All_ryast в тиктоке, посвященный архитектуре.
Объектом преображения в одном из его недавних роликов стал типичный гаражный кооператив, каких множество на окраинах российских городов. Вместо заросших ж/д-путей блогер добавил водоем, а гаражи заменил на малоэтажные дома, которые разместил в шахматном порядке, чтобы окна не смотрели в окна. У каждого здания появилась частная территория, где можно отдохнуть.
Еще в одном ролике Трясин показал, как могли бы выглядеть российские дворы: как в новых районах, так и в местах с исторической застройкой.
А это историческое здание в Ростове-на-Дону блогер преобразил по инициативе местных жителей. Они хотели узнать, как может выглядеть их дом после реконструкции. На изображении All_ryast очистил фасад, чтобы обнажить красный кирпич, покрасил оконные рамы в коричневый и снял профнастил с балкона. На выбор он оставил два варианта оформления: с колоннами, которые выделяются белым цветом, и с однотонным кирпичным фасадом.
Досталось и московскому ТЦ «Наутилус». Трясин предложил убрать со здания все лишнее, а затем… снести.
О том, как петербургские архитектурные бюро преображают российские города сейчас, можно прочитать здесь.