В Манеже в Петербурге откроется выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век»

Выставка выйдет за рамки простого показа скульптур, привлекая внимание к забытым талантам прошлого. Многие из этих имен, забытые временем, благодаря этому проекту снова займут свое место в истории. XX век был периодом больших социокультурных, политических и технологических трансформаций. Они нашли отражение в скульптуре и многообразии сменяющих друг друга стилей: импрессионизма, футуризма, конструктивизма, реализма, нонконформизма и многих других.