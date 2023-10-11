В Манеже в Петербурге откроется выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век»

12 октября в петербургском Манеже откроется масштабная выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» в партнерстве с Третьяковской галереей и Русским музеем. Приобрести билеты можно на «Афише».
Проект продемонстрирует более 300 уникальных произведений из фондов 48 организаций культуры и науки Петербурга, Москвы и других регионов России. Зрители смогут вживую увидеть работы работы Аникушина, Вучетича, Неизвестного, Мухина, Церетели и еще более 200 знаковых скульпторов.
В частности, в экспозиции представят монументальное керамическое панно «Праздник» Фрих-Хара, созданное в конце 30-х годов ХХ века и соединяющее в себе характерные для эпохи стили и приемы лепки.
Выставка выйдет за рамки простого показа скульптур, привлекая внимание к забытым талантам прошлого. Многие из этих имен, забытые временем, благодаря этому проекту снова займут свое место в истории. XX век был периодом больших социокультурных, политических и технологических трансформаций. Они нашли отражение в скульптуре и многообразии сменяющих друг друга стилей: импрессионизма, футуризма, конструктивизма, реализма, нонконформизма и многих других.
Особенностью выставки станет соединение скульптуры и видеохроники. Подборка архивных видео к скульптурным группам раскроет контекст исторических событий XX века. Современные световые технологии придадут движение статичным произведениям искусства. Скульптура и видео создадут гармоничное единство, дополнив исторические моменты новыми смыслами. Все экспонаты расположены по хронологии, создавая атмосферу кинопутешествия по векам.
В рамках выставки команда Манежа представит обширную просветительскую программу: экскурсии, арт-медиации, лекции и открытые дискуссии, а также мероприятия для детской, подростковой и инклюзивной аудитории. Экспозиция продлится до 3 декабря 2023 года.