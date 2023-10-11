Реклама
Новости

104-летняя американка, ставшая на днях самой пожилой парашютисткой в мире, умерла

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:55

Жительница Чикаго Дороти Хоффнер скончалась в возрасте 104 лет спустя неделю после прыжка с парашютом и внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает The Guardian.

Близкая подруга женщины, медсестра Джо Конант сказала, что сотрудники дома престарелых обнаружили Хоффнер мертвой утром 9 октября. Она умерла во сне, предположила она.

Конант и Хоффнер познакомились несколько лет назад. Медсестра отметила ее удивительную энергией и остроумие: «Она была неутомима. Она просто продолжала идти. Она не была из тех, кто вздремнет днем ​​или не появится на каком‑либо мероприятии, ужине или чем‑то еще. Она всегда была рядом, ощущалось ее полное присутствие».

1 октября Хоффнер совершила прыжок с парашютом с высоты 4100 метров и попала в книгу рекордов как старейшая парашютистка в мире. «Возраст — это всего лишь цифра», — сказала женщина ликующей толпе сразу после приземления. Ранее она прыгала с парашютом, когда ей было 100 лет.

Конант сказала, что Хоффнер прыгнула с парашютом не для того, чтобы побить рекорд, а потому что ей так понравился первый прыжок — и она просто хотела сделать это снова.

Предыдущий рекорд Гиннесса на данный момент принадлежит 103-летней Рут Ларссон из Швеции. Внесение изменений и упоминание Хоффнер займет некоторое время.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»