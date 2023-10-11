104-летняя американка, ставшая на днях самой пожилой парашютисткой в мире, умерла

Конант и Хоффнер познакомились несколько лет назад. Медсестра отметила ее удивительную энергией и остроумие: «Она была неутомима. Она просто продолжала идти. Она не была из тех, кто вздремнет днем ​​или не появится на каком‑либо мероприятии, ужине или чем‑то еще. Она всегда была рядом, ощущалось ее полное присутствие».