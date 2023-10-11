104-летняя американка, ставшая на днях самой пожилой парашютисткой в мире, умерла

Жительница Чикаго Дороти Хоффнер скончалась в возрасте 104 лет спустя неделю после прыжка с парашютом и внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает The Guardian.
Близкая подруга женщины, медсестра Джо Конант сказала, что сотрудники дома престарелых обнаружили Хоффнер мертвой утром 9 октября. Она умерла во сне, предположила она.
Конант и Хоффнер познакомились несколько лет назад. Медсестра отметила ее удивительную энергией и остроумие: «Она была неутомима. Она просто продолжала идти. Она не была из тех, кто вздремнет днем или не появится на каком‑либо мероприятии, ужине или чем‑то еще. Она всегда была рядом, ощущалось ее полное присутствие».
1 октября Хоффнер совершила прыжок с парашютом с высоты 4100 метров и попала в книгу рекордов как старейшая парашютистка в мире. «Возраст — это всего лишь цифра», — сказала женщина ликующей толпе сразу после приземления. Ранее она прыгала с парашютом, когда ей было 100 лет.
Конант сказала, что Хоффнер прыгнула с парашютом не для того, чтобы побить рекорд, а потому что ей так понравился первый прыжок — и она просто хотела сделать это снова.
Предыдущий рекорд Гиннесса на данный момент принадлежит 103-летней Рут Ларссон из Швеции. Внесение изменений и упоминание Хоффнер займет некоторое время.