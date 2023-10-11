На снимках и видеозаписях, сделанных в этом районе, видно, как на холмах, окружающих населенные пункты, полыхают огромные языки пламени, а пожарные пытаются справиться с огнем, охватившим некоторые дома. Пока не ясно, сколько домов пострадали от огня.