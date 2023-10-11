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Аргентинец варил кофе на костре и устроил лесной пожар — c огнем борются около 1 тыс. пожарных

Максим Саблин
Сегодня в 09:43

Десяткам жителей аргентинской провинции Кордова пришлось эвакуироваться из своих домов из‑за масштабных лесных пожаров, сообщает Associated Press.

Как сообщили во вторник вечером в правительстве провинции, на тушении пожаров работают 960 пожарных, задействованы восемь пожарных самолетов и два вертолета.

На снимках и видеозаписях, сделанных в этом районе, видно, как на холмах, окружающих населенные пункты, полыхают огромные языки пламени, а пожарные пытаются справиться с огнем, охватившим некоторые дома. Пока не ясно, сколько домов пострадали от огня.

По данным Национальной противопожарной службы Аргентины, во вторник в регионе горели сразу пять очагов лесных пожаров. В провинции уже некоторое время наблюдается засушливая погода, тридцатиградусная жара и сильный ветер, которые помогают огню распространяться быстрее.

«Я призываю население уважать указания пожарных и властей, которые работают в пострадавших районах», — написал в социальных сетях губернатор Кордовы Хуан Скьяретти. «Самое главное — спасти жизни людей, везде, где необходима эвакуация, она будет проведена».

Как рассказала местным СМИ прокурор Йоргелина Гомес, в понедельник был арестован предполагаемый поджигатель леса, 27-летний Улисес Ксарате. Мужчина был задержан в городе Вилья-Карлос-Пас в соседней провинции Пунилья.

Полицейским обвиняемый заявил, что развел костер, чтобы приготовить кофе, но потерял контроль над пламенем из‑за сильного ветра.

Правительство провинции направило в пострадавшие районы грузовики с питьевой водой, продуктами питания, матрасами и одеялами.

«Мы просим принять максимальные меры по предотвращению пожара, поскольку погодные условия неблагоприятны», — написал в социальных сетях министр правительства и безопасности Кордовы Хулиан Лопес.

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