В Ростовском зоопарке умер старейший в мире карликовый бегемот

В зоопарке Ростова-на-Дону умер старейший в мире карликовый бегемот по кличке Риф, сообщается в группе зверинца во «ВКонтакте». Животному был 51 год, 6 месяцев и 3 дня.
Карликовый бегемот такого возраста был единственным в мире, в среднем его сородичи живут до 35 лет. «Прощай, Риф! Будем помнить тебя всегда!», — написали работники Ростовского зоопарка и поделились последним видео с бегемотом, записанным 14 сентября.
Риф родился 7 апреля 1972 года в одном из зоопарков США и через год оказался в Калининграде, став первым представителем карликовых бегемотов на территории РСФСР. Там же у животного появилось потомство.
В Ростовском зоопарке РИФ обосновался в 1990 году. Для него были созданы идеальные условия жизни, которые позволили ему стать долгожителем и «пережить естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет», рассказали работники зоопарка.
Зоопарк Ростова-на-Дону является одним из крупнейших в России. Его территория занимает около 57 га, там проживают около 5 тыс. животных, в том числе редких видов.
Карликовые бегемоты обитают в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре и находятся под угрозой исчезновения. В 1993 году насчитывалось около 3 тыс. особей, теперь — около тысячи. В РФ млекопитающее занесено в Красную книгу.