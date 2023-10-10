В Нидерландах создали алфавит 26 симптомов рака груди для раннего предупреждения заболевания

Креативщики из TBWA\Neboko выразили надежду, что алфавит 26 факторов и симптомов рака поможет выявлять болезнь на более ранних стадиях. «Многие признаки этого заболевания можно заметить, если вы регулярно проверяете свою грудь не только на ощупь, но и визуально. Вот почему повышение осведомленности людей важно», — добавил хирург-онколог LBBOnline Марьолейн де Йонг.