В Нидерландах создали алфавит 26 симптомов рака груди для раннего предупреждения заболевания

В Нидерландах агентство TBWA\Neboko создало для клиники Александра Монро «Алфавит рака груди», чтобы проинформировать граждан о 26 факторах, связанных с этим заболеванием.
«Ежегодно в Нидерландах рак молочной железы диагностируется у 17 тыс. женщин и 100 мужчин. Многие не знают, что 20–25% этих людей моложе 50 лет. Слишком часто диагноз ставится на поздних стадиях, что затрудняет лечение», — говорится в заявлении Breast Care Foundation.
Согласно статистике, полученной в результате исследования, проведенного в больнице, каждая пятая женщина никогда не осматривает свою грудь. Еще 84% людей могут назвать только один симптом рака молочной железы — уплотнение, а 85% людей не знают, что большинство возможных симптомов заболевания можно обнаружить при осмотре груди.
Креативщики из TBWA\Neboko выразили надежду, что алфавит 26 факторов и симптомов рака поможет выявлять болезнь на более ранних стадиях. «Многие признаки этого заболевания можно заметить, если вы регулярно проверяете свою грудь не только на ощупь, но и визуально. Вот почему повышение осведомленности людей важно», — добавил хирург-онколог LBBOnline Марьолейн де Йонг.
Кампания приурочена к месяцу осведомленности о раке молочной железы. В ее запуске приняли участие бывшие пациенты, члены их семей, друзья и врачи.