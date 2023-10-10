Реклама
Новости

В Индии женщина случайно скормила буйволу золотое ожерелье за 180 тыс. рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:42

В индийской деревне Сарси буйвол проглотил 25-граммовую золотую мангалсутру (ожерелье, которое жених торжественно вручает на свадьбе невесте) стоимостью 150 тыс. рупий (около 180 тыс. рублей). Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел 4 октября на ферме Рамхари Бхоира, который выращивает на своем поле сою. Его жена Гита чистила принесенную им сою и складывала шелуху от нее в миску, намереваясь отдать ее буйволу.

Однако после этого женщина решила принять ванну, сняла ожерелье и положила его в миску с шелухой. На следующий день она покормила буйвола соевой шелухой, забыв, что в посуде находилось украшение. Животное проглотило ожерелье вместе с очистками. Когда Гита поняла, что ее оно находится внутри буйвола, она сразу же обратилась к ветеринарам.

Специалисты подтвердили догадки женщины с помощью металлоискателя. Чтобы достать ожерелье, буйволу провели двухчасовую операцию, после которой ему наложили более 60 швов.

Ожерелье достали в целости. Сейчас буйвол находится под наблюдением ветеринаров, которые уверяют, что животное чувствует себя хорошо.

Подробности по теме
В Индии врачи обнаружили 60 разных предметов в желудке мужчины
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»