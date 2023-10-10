В Индии женщина случайно скормила буйволу золотое ожерелье за 180 тыс. рублей

В индийской деревне Сарси буйвол проглотил 25-граммовую золотую мангалсутру (ожерелье, которое жених торжественно вручает на свадьбе невесте) стоимостью 150 тыс. рупий (около 180 тыс. рублей). Об этом сообщает The Indian Express.
Инцидент произошел 4 октября на ферме Рамхари Бхоира, который выращивает на своем поле сою. Его жена Гита чистила принесенную им сою и складывала шелуху от нее в миску, намереваясь отдать ее буйволу.
Однако после этого женщина решила принять ванну, сняла ожерелье и положила его в миску с шелухой. На следующий день она покормила буйвола соевой шелухой, забыв, что в посуде находилось украшение. Животное проглотило ожерелье вместе с очистками. Когда Гита поняла, что ее оно находится внутри буйвола, она сразу же обратилась к ветеринарам.
Специалисты подтвердили догадки женщины с помощью металлоискателя. Чтобы достать ожерелье, буйволу провели двухчасовую операцию, после которой ему наложили более 60 швов.
Ожерелье достали в целости. Сейчас буйвол находится под наблюдением ветеринаров, которые уверяют, что животное чувствует себя хорошо.