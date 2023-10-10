В Индии женщина случайно скормила буйволу золотое ожерелье за 180 тыс. рублей

Однако после этого женщина решила принять ванну, сняла ожерелье и положила его в миску с шелухой. На следующий день она покормила буйвола соевой шелухой, забыв, что в посуде находилось украшение. Животное проглотило ожерелье вместе с очистками. Когда Гита поняла, что ее оно находится внутри буйвола, она сразу же обратилась к ветеринарам.