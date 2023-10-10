Sony представила новую PlayStation 5 со съемным дисководом

Digital-версия обойдется в 449,99 долларов (около 45 тыс. рублей), а версия с дисководом Ultra HD Blu-ray — в 499,99 (около 50 тыс. рублей). В комплекте с каждой консолью будет поставляться горизонтальная подставка. Отдельно можно приобрести новую вертикальную подставку, совместимую со всеми моделями PS5 по цене 29,99 долларов (около 3000 рублей).