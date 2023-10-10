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Sony представила новую PlayStation 5 со съемным дисководом

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:46

Sony представила обновленную PlayStation 5. Об этом говорится на сайте компании.

В заявлении Sony утверждается, что в обновленной версии встроены все те же технологические особенности, но в более компактном форм-факторе и с подключаемым дисководом.

Объем новой консоли уменьшен более чем на 30%, а вес — на 18% (digital-версия) и 24% (версия с дисководом) по сравнению с предыдущими моделями. Обе версии оснащены накопителем емкостью в 1 ТБ.

Благодаря возможности съема дисковода теперь можно приобрести более дешевую версию консоли — PS5 Digital Edition, а затем докупить к ней Ultra HD Blu-ray Disc Drive, который будет продаваться отдельно за 79,99 доллара (около 8000 рублей).

Новая модель PS5 поступит в продажу с ноября этого года в США. Затем в последующие месяцы начнутся поставки по всему миру. «После того как запасы текущей модели PS5 будут распроданы, новая PS5 станет единственной доступной моделью», — подчеркивают в Sony.

Digital-версия обойдется в 449,99 долларов (около 45 тыс. рублей), а версия с дисководом Ultra HD Blu-ray — в 499,99 (около 50 тыс. рублей). В комплекте с каждой консолью будет поставляться горизонтальная подставка. Отдельно можно приобрести новую вертикальную подставку, совместимую со всеми моделями PS5 по цене 29,99 долларов (около 3000 рублей).

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