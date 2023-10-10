В сети заподозрили создателей постера к сериалу «Локи» в использовании искусственного интеллекта

Рекламный постер второго сезона «Локи» на Disney+ вызвал споры среди профессиональных иллюстраторов. Некоторые посчитали, что изображение по крайней мере частично, создано с использованием искусственного интеллекта.
Иллюстраторка Катрия Раден заметила, что спиралевидные часы на заднем плане «отдают явными признаками искусственного интеллекта, как будто вещи случайно превращаются в бессмысленные закорючки». Она и другие пользователи нашли идентичное стоковое изображение под названием «Сюрреалистическая бесконечность, спираль времени, космический антиквариат».
Другие пользователи предположили, что художники Disney могли использовать ИИ для создания миниатюрных людей, окружающих голову Локи, из‑за их странного расположения.
Оригинальный постер в аккаунте сериала «Локи».
«Вот стоковое изображение, созданное искусственным интеллектом, которое можно найти в промо. Я не уверена, что это сильно улучшает ситуацию, им [в Disney] следует заняться отбором».
Стоковое изображение появилось на сайте платформы Shutterstock. Согласно ее правилам, созданный искусственным интеллектом контент не подлежит лицензированию, кроме тех случаев, когда изображение было сгенерировано собственным инструментом сервиса. Таким образом сайт стоковых изображений может доказать право собственности на весь представленный контент, отметил The Verge.
Shutterstock заявляет, что стоковые изображения, сгенерированные ИИ (которые на сайте четко обозначены как таковые), безопасны для коммерческого использования, поскольку инструмент обучается на собственной библиотеке стоков. Как именно компания обеспечивает соблюдение правил, не уточняется. Изображение с часами при этом не было маркировано как созданное нейросетями.
«Лицензирование фотографий и иллюстраций на стоковых сайтах было способом, которым многие трудолюбивые художники зарабатывали на жизнь. Я не думаю, что замена их изображениями, созданными с помощью технологий, основанных на массовой эксплуатации и воровстве заработной платы, более этична, чем замена собственных сотрудников Disney», — считает иллюстраторка Раден.
Продолжение сериала «Локи» про бога обмана появилось на Disney+ 5 октября. В начале сентября вышел трейлер второго сезона, а в конце месяца — новый тизер.