В сети заподозрили создателей постера к сериалу «Локи» в использовании искусственного интеллекта

Один из пользователей купил стоковую картинку и узнал, что ее создали в этом году, когда генеративные технологии уже существовали, и она не содержит встроенных метаданных, подтверждающих, как именно ее создали. Несколько программ по проверке изображений пометили картинку как созданную с помощью ИИ.