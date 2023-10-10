Playboy отказался от сотрудничества с Миа Халифой из‑за твитов в поддержку Палестины

В день, когда палестинские боевики перешли границу сектора Газа, девушка оставила несколько комментариев в своем твиттере, где назвала их партизанами и борцами за свободу, а израильтян — сионистским режимом апартеида. Ее комментарии в разной степени выражали солидарность с Палестиной в целом и вызвали гневную реакцию в интернете.
В электронном письме пользователям сайта Playboy Centerfold, платформы по типу OnlyFans с платными материалами от контентмейкеров, компания Playboy сообщила, что больше не будет сотрудничать с Халифой. Ее пригласили вести аккаунт на сайте в прошлом году.
«Сообщаем вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Миа Халифой, в том числе удалить канал Миа на нашей платформе», — говорится в электронном письме для пользователей.
«За последние несколько дней Миа дала отвратительные и предосудительные комментарии, в которых восхваляла нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей», — объясняют причину в Playboy.
«В Playboy мы поощряем свободу слова и конструктивные политические дискуссии, но мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия», — уверены в компании.
Через несколько часов после вторжения боевиков Халифа написала в своем твиттере: «Если вы следите за ситуацией в Палестине и не поддерживаете палестинцев, значит, вы заняли сторону апартеида, и история когда‑нибудь это покажет».
«Не могу поверить, что сионистский режим апартеида разрушают партизаны в фейковых футболках Gucci — режиссерам байопиков про них обязательно надо это отметить», — сказала она в другом посте.
В субботу, когда в сети стали появляться ролики с жертвами боевиков, инфлюэнсерка попросила их «включить телефоны и снимать горизонтально», приводит удаленные твиты The Daily Beast. Позже она пояснила, что твит «ни в коем случае не является призывом к распространению насилия».
«Я специально написала „борцы за свободу“, потому что иначе палестинцев просто не назвать… каждый день они бьются за свою свободу», — уточнила Халифа.
Поспорив с одним из фолловеров, Халифа объяснила, что хочет увидеть, как «мои люди ломают стены тюрьмы под открытым небом, в которую их загнали из их домов», в качестве 4K, а также надеется, что в учебниках истории напишут, «как они освободились от апартеида». «Я из Ливана, ты с ума сошел, если ожидаешь, что я буду на стороне колониализма, ты, гребаный придурок», — гневно написала блогер.