Playboy отказался от сотрудничества с Миа Халифой из‑за твитов в поддержку Палестины

Поспорив с одним из фолловеров, Халифа объяснила, что хочет увидеть, как «мои люди ломают стены тюрьмы под открытым небом, в которую их загнали из их домов», в качестве 4K, а также надеется, что в учебниках истории напишут, «как они освободились от апартеида». «Я из Ливана, ты с ума сошел, если ожидаешь, что я буду на стороне колониализма, ты, гребаный придурок», — гневно написала блогер.