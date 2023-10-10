В кофейнях России может ухудшиться качество кофе из‑за роста цен

По словам Рыбенко, последние 3–5 месяцев цены на арабику держались на уровне 150–160 центов за фунт, тогда как в 2020 году были на уровне 90–100 центов. Он также подчеркнул, что цены на робусту в июне доходили до 2800 долларов за тонну, а сейчас снизились до 2400.