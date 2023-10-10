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В кофейнях России может ухудшиться качество кофе из‑за роста цен

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:10

В России владельцы кофеен могут снизить требования к качеству кофе из‑за роста цен и колебаний курса валют. Об этом пишет РИА «Новости».

Менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко рассказал, что большинство операций между экспортерами совершаются в долларах, а высокий курс может сильно сказаться на покупательной способности бизнеса.

«Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты. Но с производством кофе это никак не связано. И привозится он так же из Центральной Америки, Африки и Азии», — сказал он.

По словам Рыбенко, последние 3–5 месяцев цены на арабику держались на уровне 150–160 центов за фунт, тогда как в 2020 году были на уровне 90–100 центов. Он также подчеркнул, что цены на робусту в июне доходили до 2800 долларов за тонну, а сейчас снизились до 2400.

Генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко подчеркнула, что сеть продолжает держать цены на кофе в ущерб марже, чтобы сохранить лояльность гостей.

В конце сентября Эфиопии запретила авиапассажирам вывоз эфиопского кофе из страны. Отмечается, что речь идет о всех видах кофе в любом количестве. Мера временная, но, когда ограничение будет снято, не уточняется.

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