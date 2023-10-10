«Только что понял, что вся еда тоже сгорела»: спасенный от пожара кот из Мичигана стал мемом

В начале октября в сети завирусился снимок с котом, которого пожарный вытащил из охваченного огнем дома. Питомец ярко отреагировал на свое спасение — его эмоция получилась настолько необычной, что пользователи теперь используют кадр как шаблон для мемов.
Вот так выглядит оригинальная фотография:
А вот такие интерпретации предлагают юзеры в соцсетях:
Также пользователи реддита пытаются угадать, что было в голове у кота в тот момент, когда его запечатлела камера.
- «Что, черт возьми, только что произошло?» — u/wish1977.
- «Братан, я видел там кое-какое дерьмо!» — u/Mike7676.
- «Гарфилд! Ты забыл лазанью в духовке!» — u/shadeffect.
- «Только что понял, что вся еда тоже сгорела», — u/probono105.
Но несмотря на всю забавность этих мемов и шуток, многие пользователи задумываются о дальнейшей судьбе кота. Поскольку никакой информации в сети об этом нет, остается только надеятся, что питомец справился с потрясением и уже вернулся к нормальной жизни.
Пожар произошел 3 октября в штате Мичиган. Тогда из‑за сильного огня на балконе второго этажа здания сотни пожилых людей были вынуждены покинуть свое жилье.
Местные жители утверждают, что причиной пожара могла стать сигарета, которую кто‑то пытался потушить в цветочном горшке. Официальной информации об этом пока нет.
По данным полиции, погибших нет. В больницу попали пять человек, среди которых пожарный и полицейский.