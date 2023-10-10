«Только что понял, что вся еда тоже сгорела»: спасенный от пожара кот из Мичигана стал мемом

Но несмотря на всю забавность этих мемов и шуток, многие пользователи задумываются о дальнейшей судьбе кота. Поскольку никакой информации в сети об этом нет, остается только надеятся, что питомец справился с потрясением и уже вернулся к нормальной жизни.