Ви из BTS раскритиковали за ношение дюрага, который надевали рабы в XIX веке

«Как представитель темнокожего сообщества я не вижу ничего плохого в этом. Если бы он надел дюраг и начала говорить так, будто только что снялся в сериале „Прослушка“ [о полицейских в Балтиморе], то тогда у ситуация была бы уже проблемной»