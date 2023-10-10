Ви из BTS раскритиковали за ношение дюрага, который надевали рабы в XIX веке

Участника кей-поп-группы BTS Ви раскритиковали из‑за красного дюрага, который он надел во время прямого эфира в соцсетях. Однако нашлись фанаты, которые встали на защиту артиста.
Во время Weverse Live Ви показал фанатам красный дюраг, который висел на подставке для клавишных позади него. Певец примерил головной убор примерно на 20 секунд и сказал, что это подарок.
Дюраг носили рабы в XIX веке, чтобы волосы не мешали работе, а в 1970-х годах он стал использоваться темнокожими мужчинами для защиты причесок во время сна. В 90-х годах дюраг стал предметом стиля, популяризированным артистами хип-хоп-сообщества.
Часть пользователей назвала Ви невежественным, а всех участников группы — излишне подконтрольными музыкальным агентствам. Отдельный вопрос: кто подарил артисту дюраг?
«Обращаюсь к людям, пытающимся прикрыть Тэхена, носящего дюраг: это часть черной культуры, он используется для защиты наших волос. Его часто использовали в кей-попе для изображения атмосферы хип-хопа, района или ганста, связывая черных с этими стереотипами. Он не расист, но он невежественен»
«Тэхен в дюраге — это демонстрация того, что все кей-поп-кумиры не „обучены“ и не „образованы“ в отношении того, что неправильно говорить или делать. По большей части за их публикациями присматривают агентства, поэтому вы не видите их другую сторону, пока они не попадутся»
Лагерь защитников Ви утверждает, что любой может носить дюраг, как и исполнять песни в жанрах, созданных темнокожим сообществом. Также, по их словам, певец просто показал, что у него дюраг. Вдобавок ко всему они напомнили, что другие звезды кей-попа и не только использовали дюраг в своих образах.
«Фальшивые ARMY (фанатское сообщество BTS. — Прим. ред.) должны перестать выставлять нас, черных фанатов, хулиганами. Любой может носить дюраг. Я вижу постоянно, как люди носят дюраг, и да, я черный. Тэхен всегда продвигает черных артистов. Он работает с ними. Вы все ненавидите этого человека за каждую мелочь, даже за его драгоценную собаку»
«Как темнокожий человек, я не понимаю, почему Тэхен в дюраге оскорбителен, если его не используют оскорбительным образом и если это был подарок. Я не знаю. Объясните мне, если я ошибаюсь»
«Дюраг появился в культуре темнокожих для того, чтобы не мешались волосы, и любой может носить его. Тэхен не унижал и пытался превратить дюраг в аксессуар, он просто показал, что у него есть дюраг»
«Как представитель темнокожего сообщества я не вижу ничего плохого в этом. Если бы он надел дюраг и начала говорить так, будто только что снялся в сериале „Прослушка“ [о полицейских в Балтиморе], то тогда у ситуация была бы уже проблемной»
В прошлом месяце Ви выпустил свой дебютный сольный альбом «Layover». Певец снял клипы на каждый трек.
«В меланхоличной R’n’B-песне („Love Me Again“) музыкант дает знать бывшей подруге, что, несмотря на внешнюю невозмутимость, до сих пор скучает по ней и был бы счастлив возобновить отношения. Одиночество Ви подчеркивает пустая пещера, где снят клип, а также ламповые телевизоры с караоке, которым он обреченно изливает душу», — описал релиз автор еженедельного дайджеста новой музыки «Афиши Daily» Максим Саблин.