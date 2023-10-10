В Петербурге подростки-хоккеисты изнасиловали одноклубника клюшкой

Как вспоминает хоккеист, несколько ребят стали кидать в него мусор и теннисный мяч. В ответ на замечание на мальчика напали. Его повалили на пол, начали душить и держали за ноги. В какой‑то момент с пострадавшего сняли штаны и попытались засунуть в анус клюшку. Позвать на помощь ребенок не мог, так как не мог дышать. Позже он поведал маме о случившемся.