В Петербурге подростки-хоккеисты изнасиловали одноклубника клюшкой

Прокуратура Петербурга проводит проверку по инциденту с изнасилованием подростка клюшкой в одном из городских хоккейных клубов, сообщает «Фонтанка».
По информации издания, 9 октября мама пострадавшего обратилась с заявлением об избиении сына и справкой из больницы, в которой говорится о травме прямой кишки из‑за вставленной в анус клюшки.
Как юноша рассказал инспектору отдела по делам несовершеннолетних, после тренировки у него произошел конфликт с одним из сверстников, который преградил ему путь с вопросом «Куда ты лезешь?». Пострадавший сумел вырваться и пошел к своему шкафчику. Через какое‑то время в комнату заглянул тренер, убедился, что все в порядке, и ушел.
Как вспоминает хоккеист, несколько ребят стали кидать в него мусор и теннисный мяч. В ответ на замечание на мальчика напали. Его повалили на пол, начали душить и держали за ноги. В какой‑то момент с пострадавшего сняли штаны и попытались засунуть в анус клюшку. Позвать на помощь ребенок не мог, так как не мог дышать. Позже он поведал маме о случившемся.
По словам матери потерпевшего, в клубе уже полтора года тянется конфликт между ее сыном и несколькими одноклубниками, ребенок возвращался домой с синяками. Она говорит, что обращала внимание тренера и руководства на ссору, однако те не отреагировали на ее жалобы, а сама женщина ранее не информировала об этом полицию или травмпункт.