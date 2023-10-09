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На Чукотке впервые вырастят клубнику. Первый урожай соберут зимой

Виктория Шанина
Сегодня в 22:39

Тепличный комбинат «Живая зелень» впервые вырастит клубнику на Чукотке. Об этом ТАСС рассказал директор комбината Павел Макатров.

Предприятие уже закупило семена ягоды и ждет, когда их доставят на Чукотку. Кусты клубники расположатся на площади в 400 квадратных метров.

Первый урожай планируется собрать в конце декабря. Поспевшая клубника появится в магазинах Анадыря — столицы Чукотского автономного округа.

Как отмечает агентство, почти вся территория Чукотского АО расположена в зоне вечной мерзлоты. Все местные овощи выращены в теплицах и стоят дороже, чем в других регионах России. А вот фрукты и ягоды и вовсе привозные — из других округов.

Ранее клубнику на Чукотке в теплицах не выращивали. Комбинат «Живая зелень» является резидентом ТОР «Чукотка» с 2017 года, поэтому имеет преференции при ведении бизнеса.

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