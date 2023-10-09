Съемки «Бегущего по лезвию 2099» в Северной Ирландии прекратили. Финансирование проекта отзывают

Съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» в Северной Ирландии, которые ранее были отложены из‑за забастовок сценаристов и актеров, окончательно прекращены. Об этом пишет Deadline.
Это не значит, что проект полностью закрывается, речь идет только о Северной Ирландии. Однако очередные изменения вновь повлияют на график производства, а создателям придется искать новую локацию.
Почему произошла эта перестановка, не уточняется. Исполнительный директор киноагентства Northern Ireland Screen Ричард Уильямс выразил свое разочарование этим фактом.
«Мы ощущаем, что такие решения действительно тяжелы для киноиндустрии, особенно если речь о самых дорогих проектах, которые несут в себе самые большие ожидания», — сказал Уильямс.
По его словам, в создании сериала было задействовано очень много людей, которые теперь остались без работы, на которую рассчитывали. Northern Ireland Screen постарается «как можно быстрее заполнить этот пробел».
Би-би-си пишет, что студия предоставила создателям «Бегущего по лезвию 2099» 4,1 млн фунтов стерлингов для финансирования производства. Эти деньги будут возвращены Northern Ireland Screen.