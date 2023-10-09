В США захоронили мумифицированное тело мужчины, которое пролежало в морге 128 лет

На похоронах в городе Ридинге было объявлено настоящее имя мужчины — Джеймс Мерфи. Он был ирландцем по происхождению, алкоголиком и находился в Ридинге на съезде пожарных, а умер в местной тюрьме от почечной недостаточности 19 ноября 1895 года. Родственников скончавшегося мужчины найти не удалось.