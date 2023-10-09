В США захоронили мумифицированное тело мужчины, которое пролежало в морге 128 лет

В американском штате Пенсильвании захоронили мумифицированное тело мужчины, которое пролежало в морге 128 лет. За все это время мумия стала местной достопримечательностью и получила прозвище Каменщик Вилли, сообщает Reuters.
На похоронах в городе Ридинге было объявлено настоящее имя мужчины — Джеймс Мерфи. Он был ирландцем по происхождению, алкоголиком и находился в Ридинге на съезде пожарных, а умер в местной тюрьме от почечной недостаточности 19 ноября 1895 года. Родственников скончавшегося мужчины найти не удалось.
Когда‑то неопознанный мужчина оказался в тюрьме по обвинению в краже, а после смерти от почечной недостаточности он был случайно мумифицирован гробовщиком, экспериментировавшим с новыми методами бальзамирования.
Местные историки провели расследование, чтобы раскрыть его настоящее имя с помощью записей из тюрьмы, похоронного бюро и других документов. Прозвище Каменный Вилли мумия получила из‑за затвердевшей кожи.