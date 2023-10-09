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Netflix показал тизер шестого сезона «Короны». Премьера — в ноябре

Виктория Шанина
Сегодня в 18:18

На ютуб-канале Netflix вышел первый тизер шестого, заключительного сезона драмы «Корона».

В описании к видео отмечается, что финал сериала — это художественное изображение, вдохновленное реальными историями из жизни британской королевы Елизаветы II. В шестом сезоне будут показаны политические и личные события, которые повлияли на ее правление.

Вместе с тем Netflix впервые назвал дату премьеры. Сезон разделен на две части — первая половина эпизодов начнет выходить 16 ноября, вторая — 14 декабря.

В шестом сезоне сериала «Корона» также покажут свадьбу принца Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III, и Камиллы Паркер-Боулз.

Пятый сезон «Короны» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. В нем в роли королевы Елизаветы II предстала Имельда Стонтон («Гарри Поттер»). Эпизоды рассказали о пожаре в Виндзорском замке и конфликте принцессы Дианы с королевской семьей.

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Елизавета IIЧарльз ВиндзорИмельда СтонтонГарри Поттер
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