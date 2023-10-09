От любви до отвращения: американцы реагируют на шоу знакомств, где партнеров выбирают по голому телу

Шоу знакомств «Naked Attraction» («Голое влечение»), в котором людей судят по обнаженным телам, вызвало переполох среди американских зрителей. У программы уже нашлись недоброжелатели, которые требуют запретить показ, пока другие переживают шок, восхищение и замешательство.
Реалити-шоу «Naked Attraction» впервые появилось в эфире британского Channel 4 в 2016 году. Суть программы проста: девушка или парень стоит посреди студии с шестью боксами, внутри которых стоят кандидаты или кандидатки на будущее свидание. Сначала главный участник видит тело лишь по пояс (вместе с гениталиями) — и выбирает, кто уйдет. Затем шторка поднимается на уровень шеи, следом — открывается лицо и слышится голос.
К этому моменту вышло уже шесть сезонов «Naked Attraction». В 2023 году шоу добралось до американского HBO Max. Стриминг не проводил крупной рекламной кампании, поэтому зрители, наткнувшиеся на него, оказались удивлены, пишет The Hollywood Reporter.
Кандидатура может выбыть из шоу, потому что главному участнику или участнице «не нравятся ее ноги» или у мужчины «слишком маленький член». В каждом эпизоде есть вставки с уроками полового воспитания.
Американская авторка The Guardian Адриан Хортон призналась, что не могла представить себе существование «Naked Attraction»: «Шоу о людях, которые оценивают группу незнакомцев по их гениталиям, просто никогда не выйдет в эфир американского телевидения, где перемешаны возбуждение, ханжество и регламент. Самым архетипичным американским шоу знакомств остается „Холостяк“, в котором отчетливо чувствуется христианская инстаграм-скромность*».
«Моя чертова сестра только что позвала меня посмотреть это шоу, и это самое безумное дерьмо, которое я когда‑либо смотрел по телевизору», — написал один из зрителей. «Есть что‑то такое неприятное, когда наблюдаешь за языком тела обнаженного и отвергнутого мужчины. Мне не следует это смотреть (я способствую спросу), но я очарован этим», — написал другой.
Шоу не пытается сексуализировать героев: Хортон называют площадку, где проходят съемки, самой неэротичной из всех возможных и увешанной подсветкой с детскими цветами. «Конкурсанты — просто нормальные люди с нормальными недостатками, а формат способствует открытому и здоровому обсуждению секса с участниками», — написал пользователь реддита. По мнению некоторых, ряду американцев было бы полезно посмотреть «Naked Attraction», чтобы увидеть реальные тела людей вместо актеров с порносайтов и образов из СМИ.
«Лично мне это шоу показалось увлекательным, но смотреть его часто было бы мучительно. Если вы когда‑либо боролись с неуверенностью в своем теле или размышляли об обнаженных телах людей в возрасте, вид кого‑то, громко сравнивающего обнаженное тело человека с телами других, вызывает легкую тошноту. (Как эти люди после этого выходили на работу?!) <…> Никакие эпизоды не развеивают ощущение, что этого не должно быть. Было облегчением, когда выбывшие участники снова надевали одежду и появлялись на улице как обычные люди», — написала Хортон из The Guardian.
«Мне неловко признаться, мы с мужем настолько одержимы этим шоу, что залпом посмотрели его вчера, и я узнала вещи, о которых никогда не слышала в своей жизни. Это была одна из самых захватывающих вещей, которые я когда‑либо видела», — рассказала ведущая ABC Санни Хостин. «Для меня это даже хуже, чем [реалити-шоу] „Голые и напуганные“. Они [в „Naked Attraction“] голые и хорошо освещенные», — пошутила в ответ соведущая Ана Наварро.
Совет родительского телевидения, среди прочих осуществляющий надзор за СМИ в США, счел шоу «порнографическим новым минимумом» и потребовал удалить его. Там отметили, что опция родительского контроля на HBO Max работает посредственно, поэтому дети с легкостью могут посмотреть «Naked Attraction», созданный для «шокирования и возбуждения публики откровенной наготой без цензуры». Консервативные эксперты и сетевые тролли назвали шоу аморальным и декадентским.
Британские СМИ тоже критиковали шоу, когда оно вышло в 2016 году. The Telegraph задавался вопросом, «насколько низко может опуститься это шоу о свиданиях». А BuzzFeed UK назвал это «самым глупым шоу о свиданиях на телевидении». Регулятор вещания Великобритании получил более 1000 жалоб на наготу в «Naked Attraction», но в конечном итоге посчитал, что кадры «оправданы в контексте программы».
Тем не менее «Naked Attraction» на HBO Max пользуется популярностью. Шоу возглавляло топ самых просматриваемых проектов в течение двух недель. Найти нецензурированные эпизоды можно и на ютубе, просто вбив название в поисковую строку.
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