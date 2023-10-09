От любви до отвращения: американцы реагируют на шоу знакомств, где партнеров выбирают по голому телу

«Лично мне это шоу показалось увлекательным, но смотреть его часто было бы мучительно. Если вы когда‑либо боролись с неуверенностью в своем теле или размышляли об обнаженных телах людей в возрасте, вид кого‑то, громко сравнивающего обнаженное тело человека с телами других, вызывает легкую тошноту. (Как эти люди после этого выходили на работу?!) <…> Никакие эпизоды не развеивают ощущение, что этого не должно быть. Было облегчением, когда выбывшие участники снова надевали одежду и появлялись на улице как обычные люди», — написала Хортон из The Guardian.