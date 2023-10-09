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В «VK Музыке» появились сниппеты треков

Семён Гудошников
Сегодня в 12:49

«VK Музыка» запустила новый способ поиска музыки — сниппеты, ключевые фрагменты треков длиной 35 секунд. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Раздел «Сниппеты» появился на главной странице «VK Музыки» и в музыкальном разделе соцсети «ВКонтакте». В нем представлена лента плейлистов, которая пролистывается свайпами вниз.

Трек, сниппет которого понравился пользователю, можно сразу добавить в «Мою музыку». Алгоритм рекомендаций подбирает сниппеты на основе музыкальных предпочтений пользователя.

© «VK Музыка»

В музыкальном разделе соцсети «ВКонтакте» есть еще одна функция предпрослушивания — лонгтап. При длительном нажатии на трек пользователь может включить его превью и сразу услышать самый яркий фрагмент.

В сентябре «VK Музыка» представила раздел с аудиокнигами. В нем доступны классические и современные произведения, детская литература, фантастика, нон-фикшен и new adult.

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