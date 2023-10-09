Нобелевскую премию по экономике вручили за исследования роли женщин на рынке труда

На сайте премии говорится, что Голдин впервые представила полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении более 200 лет. Это позволило ей продемонстрировать, как и почему менялись сохраняющиеся гендерные различия в доходах и уровне занятости с течением времени.