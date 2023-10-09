Нобелевскую премию по экономике вручили за исследования роли женщин на рынке труда

Нобелевскую премию по экономике присудили американке Клаудии Голдин. Об этом сообщается на сайте премии.
«Шведская королевская академия наук решила присудить награду <…> за то, что она продвинула наше понимание роли женщин на рынке труда», — говорится в заявлении комитета.
На сайте премии говорится, что Голдин впервые представила полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении более 200 лет. Это позволило ей продемонстрировать, как и почему менялись сохраняющиеся гендерные различия в доходах и уровне занятости с течением времени.
«Женщины в значительной степени недопредставлены на мировом рынке труда, а когда они работают, то зарабатывают меньше, чем мужчины. Голдин показала, что участие женщин в рынке труда не имеет тенденции к росту на протяжении всего этого периода, а вместо этого формирует U-образную кривую», — подчеркнули в комитете.
В Шведской королевской академии наук добавили, что в течение ХХ века уровень образования женщин постоянно повышался и в большинстве стран с высоким уровнем дохода на сегодняшний день он значительно выше, чем у мужчин.
«Голдин продемонстрировала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль в ускорении этих революционных изменений, открыв новые возможности для планирования карьеры», — говорится в заявлении.
Председатель комитета Якоб Свенссон подчеркнул, что благодаря исследованию Голдин стало больше известно о том, какие факторы лежат в основе этого явления и какие барьеры придется преодолевать в будущем.
В прошлом году Нобелевскую премию по экономике присудили экс-главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу за исследование банков и финансовых кризисов.
Нобелевская неделя, начавшаяся 2 октября, подходит к концу. Кроме премии по экономике, уже объявлены лауреаты Нобелевки по физиологии и медицине, физике, химии и литературе. Премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади.