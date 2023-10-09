В США мужчина спас кота из пожара. Посмотрите на реакцию животного

В сети набирает популярность снимок кота, спасенного из пожара в жилом комплексе для пожилых людей в США. Снимок опубликовал пользователь реддита под ником u/carneymi.
По его словам, фотографию сделал его тесть во время спасательной операции. «Братан, я видел там кое-какое дерьмо!» — пишут юзеры, представляя, что может быть в голове у животного.
Инцидент произошел еще 3 октября в штате Мичиган. Тогда из‑за сильного пожара на балконе второго этажа здания сотни пожилых людей были вынуждены покинуть свое жилье.
Местные жители утверждают, что причиной пожара могла стать сигарета, которую кто‑то пытался потушить в цветочном горшке. Официальной информации об этом пока нет.
По данным полиции, погибших нет. В больницу попали пять человек, среди которых пожарный и полицейский.