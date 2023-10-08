В Чикаго около 1000 птиц погибло из‑за столкновения со зданием

По словам Принс, низкая облачность и попутный ветер в сочетании с сезоном осенней миграции способствовали пролету большого количества птиц через регион, и в тот день погодные условия в были плохими для перелетов. Главным катализатором самого столкновения стал свет внутри здания, который остается включенным в Маккормик Плейс уже не одну ночь и привлекает к себе стаи птиц, объяснила она.