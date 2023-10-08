В Чикаго около 1000 птиц погибло из‑за столкновения со зданием

Почти 1000 мертвых птиц обнаружили утром жители Чикаго возле выставочного зала Маккормик Плейс. Активисты рассказали изданию Insider, что в ночь на 5 октября в здании был включен свет, и это могло привлечь стаю птиц.
Столкновения птиц с постройками не редко случаются в Чикаго, но в таком масштабе выглядит как аномалия, заявила директор Чикагской организации по мониторингу столкновений птиц Аннетт Принс. Обычно по этой причине погибают около тысячи птиц в год, а не за одну ночь.
По словам Принс, низкая облачность и попутный ветер в сочетании с сезоном осенней миграции способствовали пролету большого количества птиц через регион, и в тот день погодные условия в были плохими для перелетов. Главным катализатором самого столкновения стал свет внутри здания, который остается включенным в Маккормик Плейс уже не одну ночь и привлекает к себе стаи птиц, объяснила она.
Городские огни и штормы могут сбивать с толку птиц, приводя к истощению и дезориентации. А это в свою очередь приводит их к столкновению со зданиями, отмечают специалисты.
Представитель Маккормик Плейс рассказала, что в зале включается свет, когда присутствуют сотрудники, клиенты или посетители. Свет выключается, когда здание пустует. Горел ли свет ночью в день массовой гибели, уточнить не смогли.
Местоположение Маккормик Плейс также вызывает опасения активистов на протяжении 40 лет. «Решение — а существует много-много различных видов модификаций — заключается в том, чтобы наложить что‑нибудь на стекла и чтобы птицы могли его видеть и облетать», — заявила директор программы по предотвращению столкновений со стеклами Американской организации по охране птиц Кристин Шеппард. В новых зданиях должны быть окна, предотвращающие столкновения, а подсветка выключаться в ночное время, резюмировала она.
В 2021 году в Нью-Йорке из‑за столкновений с небоскребами погибли около 200 перелетных птиц. Причины массовой гибели были те же — городские огни и плохая погода.