Пациенты годами жаловались на приставания со стороны уролога в Нью-Йорке, но их игнорировали

В иске утверждается, что за свою карьеру Падуч неоднократно проявлял оскорбительное поведение, расспрашивал пациентов об их порнографических предпочтениях и мастурбации, проводил осмотры гениталий без перчаток, велел пациентам мастурбировать перед ним и сам мастурбировал им, а также ласкал и ощупывал. Также в документе утверждается, что уролог проводил ненужные процедуры, предположительно, направленные на устранение эректильной дисфункции.