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Пациенты годами жаловались на приставания со стороны уролога в Нью-Йорке, но их игнорировали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Бывший уролог Дариус Падуч из Нью-Йорка обвиняется в приставании к мужчинам во время приемов, сообщает Insider. Иск против врача подали 58 человек.

В иске утверждается, что за свою карьеру Падуч неоднократно проявлял оскорбительное поведение, расспрашивал пациентов об их порнографических предпочтениях и мастурбации, проводил осмотры гениталий без перчаток, велел пациентам мастурбировать перед ним и сам мастурбировал им, а также ласкал и ощупывал. Также в документе утверждается, что уролог проводил ненужные процедуры, предположительно, направленные на устранение эректильной дисфункции.

Начальству Падуча поступали многочисленные устные и официальные жалобы, которые либо игнорировались, либо скрывались. Врача «попросили покинуть» его первое место работы, но причины ухода официально озвучены не были.

За свою карьеру Падуч проработал в нескольких медицинских центрах Нью-Йорка, в иске они тоже фигурируют. Работодателей уролога обвиняют в сокрытии его действий.

Прокурор Энтони ДиПьетро, ​​который занимается в основном вопросами безопасности пациентов и медицинской халатности, описал Падуча как «серийного сексуального хищника», который издевался над несовершеннолетними мальчиками и мужчинами. По его словам, истцов по этому делу становится все больше.

Медицинские центры, в которых работал Падуч, выразили серьезную обеспокоенность. «Ни один пациент, доверяющий нам свою помощь, никогда не должен испытывать такого ужасного поведения. Мы продолжаем полностью сотрудничать с правоохранительными органами и стремимся поддерживать самые высокие профессиональные и этические стандарты», — заявил представитель Weill Cornell Medicine.

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