В Польше создали первый в стране игровой профсоюз

Польский профсоюз работников игровой индустрии PGWU опубликовал свой манифест, в котором главной целью провозглашается создание стабильной, справедливой, разнообразной и здоровой среды для разработчиков. Профсоюз собирается взаимодействовать с работодателями на основе диалога.
PGWU стал первым игровым профсоюзом в Польше, а также самостоятельной секцией в составе OZZ Pracicjatywa Pracownicza. Толчком к созданию объединения стали массовые увольнения в польской игровой студии CD Projekt RED, которая создала Cyberpunk 2077.
«[Разговоры о профсоюзе начались] после последней волны реструктуризации, то есть увольнений, когда CD Projekt RED решила, что 9% сотрудников компании, около 100 человек, уйдут с работы. Кто‑то уже ушел, кто‑то уйдет в конце года, когда истечет срок их контрактов. Люди начали переговариваться, ведь кто угодно может быть следующим. Вопрос стабильной занятости в последние годы становится все более важным, и профсоюз помогает укрепить гарантии, и все больше и больше людей выражают готовность присоединиться к нему, если он будет создан», — говорил в июне соучредитель PGWU Лев Ки.
CD Projekt никак не отреагировало на возникновение профсоюза. Основатели PGWU утверждают, что ни с каким давлением и запретами не столкнулись.