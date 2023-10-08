В Польше создали первый в стране игровой профсоюз

«[Разговоры о профсоюзе начались] после последней волны реструктуризации, то есть увольнений, когда CD Projekt RED решила, что 9% сотрудников компании, около 100 человек, уйдут с работы. Кто‑то уже ушел, кто‑то уйдет в конце года, когда истечет срок их контрактов. Люди начали переговариваться, ведь кто угодно может быть следующим. Вопрос стабильной занятости в последние годы становится все более важным, и профсоюз помогает укрепить гарантии, и все больше и больше людей выражают готовность присоединиться к нему, если он будет создан», — говорил в июне соучредитель PGWU Лев Ки.