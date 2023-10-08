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X запустила немаркированную рекламу, которую нельзя убрать или отправить на нее жалобу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:25

Пользователи X (бывший твиттер) заметили в своих лентах немаркированные рекламные посты, которые нельзя скрыть и на которые нельзя пожаловаться. При нажатии на нее приложение открывает сторонний сайт.

The Verge пишет, что эта реклама выглядит как обычный пост пользователя. Mashable отмечает, что у таких постов нет автора.

«Это кажется невероятным, но происходит в Дубае каждый день»

© Скриншот: X/Mashable
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«Если вы страдаете от звона в ушах (тиннитуса), вам понравится этот недавний прорыв»

© Скриншот: X/Mashable
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Читатели изданий неоднократно сталкивались с такими постами в причудливом новом формате: только текст, фотография и фальшивый аватар, чтобы придать рекламе вид обычной публикации. Как пишет Mashable, это похоже на кликбейт-объявления, встречающиеся в нижней части публикаций на сайтах контент-ферм.

Наличие этой рекламы на самом деле весьма красноречиво говорит о состоянии рекламы на платформе социальных сетей Маска, резюмирует автора Mashable. Пока что такой вид рекламы заметили только в приложении X.

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