X запустила немаркированную рекламу, которую нельзя убрать или отправить на нее жалобу

Пользователи X (бывший твиттер) заметили в своих лентах немаркированные рекламные посты, которые нельзя скрыть и на которые нельзя пожаловаться. При нажатии на нее приложение открывает сторонний сайт.
«Это кажется невероятным, но происходит в Дубае каждый день»
«Если вы страдаете от звона в ушах (тиннитуса), вам понравится этот недавний прорыв»
Читатели изданий неоднократно сталкивались с такими постами в причудливом новом формате: только текст, фотография и фальшивый аватар, чтобы придать рекламе вид обычной публикации. Как пишет Mashable, это похоже на кликбейт-объявления, встречающиеся в нижней части публикаций на сайтах контент-ферм.
Наличие этой рекламы на самом деле весьма красноречиво говорит о состоянии рекламы на платформе социальных сетей Маска, резюмирует автора Mashable. Пока что такой вид рекламы заметили только в приложении X.