Ариана Гранде выплатит бывшему мужу 1 млн долларов за развод

6 октября 30-летняя певица оформила все бумаги для развода с Далтоном, одним из пунктов договора стала обязательная выплата артисткой суммы в 1 млн 250 тыс. долларов. В обмен на это Гомез не будет требовать отчислений в виде супружеской поддержки.
Также бывший муж должен получить половину денег, вырученных от продажи их общего дома в Лос-Анджелесе. Кроме этого Гранде оплатит услуги его адвоката, это будет стоить еще 25 тыс. долларов. Мировое соглашение уже подано в суд, судья должен его подписать, чтобы официально оформить развод пары.
«Между Арианой и Далтоном по-прежнему сильны взаимная любовь и уважение, и они хотели быть уверены, что все будет сделано в полном соответствии друг с другом», — сообщил TMZ источник, близкий к ситуации.
Гранде и Гомез познакомились в начале 2020 года, мужчина помогал певице приобрести новый дом. В мае 2021 они заключили брак и провели вместе еще два года.
О проблемах в паре стало известно в январе 2023 года. Page Six писал, что Гомез приезжал на съемочную площадку мюзикла «Злая», пытаясь спасти их отношения. В мае певица отметила годовщину свадьбы, опубликовав несколько постов.
Известно, что в данный момент Гранде встречается с актером из «Злой» Итаном Слейтером, который также недавно развелся с женой. Гомез также находится в отношениях.