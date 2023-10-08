Ариана Гранде выплатит бывшему мужу 1 млн долларов за развод

Также бывший муж должен получить половину денег, вырученных от продажи их общего дома в Лос-Анджелесе. Кроме этого Гранде оплатит услуги его адвоката, это будет стоить еще 25 тыс. долларов. Мировое соглашение уже подано в суд, судья должен его подписать, чтобы официально оформить развод пары.