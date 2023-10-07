В США кот случайно отключил государственную IT-систему

В США кот прыгнул на клавиатуру компьютера технического специалиста и стер данные центра по делам ветеранов в штате Канзас. Об этом сообщает The Register.
Инцидент произошел во время онлайн-конференции директора центра с сотрудниками департамента, в которой участвовали около 100 человек. В ходе разговора один из программистов признался, что когда он проверял сервера его кот прыгнул на клавиатуру и удалил все данные.
«Вот почему я завел собаку», — сказал помощник секретаря по информационным технологиям Курт ДельБене, после чего в ответ раздался смех.
В центре по делам ветеранов рассказали, что проблема была быстро обнаружена и систему восстановили в течение четырех часов. «Больше никаких проблем или прямых последствий для ветеранов в результате этого инцидента не было», — отметили там.
В октябре этого года в Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота Ваську. В общей сложности питомец провел в подземелье восемь дней без еды и воды.