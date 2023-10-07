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В США кот случайно отключил государственную IT-систему

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:28

В США кот прыгнул на клавиатуру компьютера технического специалиста и стер данные центра по делам ветеранов в штате Канзас. Об этом сообщает The Register.

Инцидент произошел во время онлайн-конференции директора центра с сотрудниками департамента, в которой участвовали около 100 человек. В ходе разговора один из программистов признался, что когда он проверял сервера его кот прыгнул на клавиатуру и удалил все данные.

«Вот почему я завел собаку», — сказал помощник секретаря по информационным технологиям Курт ДельБене, после чего в ответ раздался смех.

В центре по делам ветеранов рассказали, что проблема была быстро обнаружена и систему восстановили в течение четырех часов. «Больше никаких проблем или прямых последствий для ветеранов в результате этого инцидента не было», — отметили там.

В октябре этого года в Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота Ваську. В общей сложности питомец провел в подземелье восемь дней без еды и воды.

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