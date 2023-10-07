Русскоязычный игрок установил мировой рекорд в ритм-игре OSU!. После этого его сразу же забанили

Русскоязычный игрок под ником Akolibed установил мировой рекорд в ритм-игре OSU! по очкам производительности. Однако его аккаунт сразу же заблокировали по подозрению в нарушении.
Akolibed набрал рекордные 1505 очков на песне «Valley of the Damned». В рейтинге топовых игроков он занимает первое место, а следом за ним идет Mrekk — он установил предыдущий рекорд 1 октября, набрав 1380 очков.
«Спасибо за все, ребята. Это лучший день в моей жизни, столько пожертвований, подписчиков и зрителей. Люблю вас всех», — написал в твиттере Akolibed.
После того как Akolibed набрал рекордные очки, его автоматически заблокировали. Игроки предполагают, что система посчитала подозрительным, что игрок набрал более 1500 очков, чего раньше никому не удавалось. Вдобавок Akolibed стал первым игроком, который получил подобную автоблокировку после того, как установил мировой рекорд.