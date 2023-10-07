Русскоязычный игрок установил мировой рекорд в ритм-игре OSU!. После этого его сразу же забанили

После того как Akolibed набрал рекордные очки, его автоматически заблокировали. Игроки предполагают, что система посчитала подозрительным, что игрок набрал более 1500 очков, чего раньше никому не удавалось. Вдобавок Akolibed стал первым игроком, который получил подобную автоблокировку после того, как установил мировой рекорд.