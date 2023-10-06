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Дрейк сделает перерыв в музыкальной карьере из‑за проблем со здоровьем

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:16

Канадский рэпер Дрейк анонсировал перерыв в музыкальной карьере, связанный с проблемами со здоровьем. Об этом написал Daily Mail.

Музыкант заявил в шоу Table for One, что хотел бы отдохнуть от работы и заняться лечением желудка. Рэпер не стал уточнять, в чем именно заключаются его проблемы, но отметил, что они мучают его в течение уже нескольких лет.

«У меня были самые безумные проблемы с желудком годами. Я собираюсь закрыть дверь в студию на некоторое время. Может, на год или около того… а может, и немного дольше», — сказал Дрейк.

Артист подчеркнул, что ему необходимо «сфокусироваться на здоровье». За последние 13 лет Дрейк выпустил девять альбомов, последний из которых «For All The Dogs» вышел 6 октября 2023 года.

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