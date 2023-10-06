В США мужчину осудили на 21 месяц тюрьмы за то, что он прикоснулся к бедру спящей женщины в самолете

В США 50-летнего мужчину по имени Мохаммад Джавад Ансари отправили в тюрьму на 21 месяц за харрасмент в отношении незнакомой женщина, которая оказалась рядом с ним в самолете. Об этом сообщил NBC News.
Пострадавшая девушка летела одним рейсом с Ансари из Кливленда в Лос-Анджелес в 2020 году. Во время полета она заснула, а, проснувшись, обнаружила, что мужчина положил ей руку сперва на колено, а затем на внутреннюю поверхность бедра.
Женщина оттолкнула руку Ансари и пожаловалась на его поведение экипажу. После полета девушка обратилась в суд, заявив, что Ансари домогался ее в течение примерно часа.
По словам жертвы, из‑за инцидента с Ансари она теперь сталкивается с проблемами со сном во время перелетов. Девушка не может избавиться от страха, что кто‑то вновь начнет прикасаться к ней во сне.
Прокуроры заявили на слушании, что за столь «возмутительное и сексуально-хищническое поведение» Ансари должен оказаться в тюрьме. Они просили о наказании в два года лишения свободы.
Присяжные признали подсудимого виновным в насильственном сексуальном контакте, после чего суд приговорил Ансари к 21 месяцу заключения. Мужчину также обязали выплатить штраф в 33 750 долларов и 1600 долларов компенсации.
Адвокаты Ансари намерены обжаловать это решение. Они настаивали на смягчении наказания, указывая, что Ансари всю жизнь был законопослушным и порядочным человеком, а его поступок в отношении истицы был нетипичным для него.