В США мужчину осудили на 21 месяц тюрьмы за то, что он прикоснулся к бедру спящей женщины в самолете

Пострадавшая девушка летела одним рейсом с Ансари из Кливленда в Лос-Анджелес в 2020 году. Во время полета она заснула, а, проснувшись, обнаружила, что мужчина положил ей руку сперва на колено, а затем на внутреннюю поверхность бедра.