Премьеру нового «Сорвиголовы» отложили как минимум до 2025 года из‑за забастовки актеров

Забастовка сценаристов завершилась 27 сентября. Однако все еще продолжается протест актеров. Они добиваются повышения заработной платы и защиты от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ) со стороны Альянса продюсеров кино и телевидения.