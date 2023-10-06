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Премьеру нового «Сорвиголовы» отложили как минимум до 2025 года из‑за забастовки актеров

Виктория Шанина
Сегодня в 22:50

Disney Plus может задержать премьеру сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» как минимум до 2025 года из‑за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом сообщает Murphy’s Multiverse.

Портал ссылается на заявку, поданную онлайн-кинотеатром для получения авторского права. В ней говорится, что эпизоды «Сорвиголовы» начнут выходить на Disney Plus не раньше января 2025-го.

Изначально работа над «Сорвиголовой» неоднократно приостанавливалась из‑за пикетов членов Гильдии сценаристов США (WGA) возле съемочной площадки. В последний раз это произошло 12 июня.

Забастовка сценаристов завершилась 27 сентября. Однако все еще продолжается протест актеров. Они добиваются повышения заработной платы и защиты от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ) со стороны Альянса продюсеров кино и телевидения.

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