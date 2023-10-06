Аниме-сериал «Кастлвания: Ноктюрн» продлили на второй сезон

Сюжет первого сезона развивается во Франции в 1792 году в разгар Французской революции. В отдаленной части западной Франции контрреволюционная аристократия заключает союз с ужасающим мессией-вампиром, который обещает «съесть солнце» и выпустить армию вампиров и ночных существ, чтобы подавить революцию и поработить человечество.