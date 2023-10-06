Аниме-сериал «Кастлвания: Ноктюрн» продлили на второй сезон

«Спасибо всем старым и новым фанатам Castlevania за потрясающий отклик и поддержку! Мы рады представить вам больше „Кастлвании“ и следующую главу в истории возвышения Рихтера Бальмонта», — сказали шоураннеры Кевин Колд и Клайв Брэдли.
Первый сезон мультсериала вышел на экраны 28 сентября. Он стал очередной частью вселенной «Кастлвания», действие которой разворачивается через 300 лет после окончания оригинального проекта.
Сюжет первого сезона развивается во Франции в 1792 году в разгар Французской революции. В отдаленной части западной Франции контрреволюционная аристократия заключает союз с ужасающим мессией-вампиром, который обещает «съесть солнце» и выпустить армию вампиров и ночных существ, чтобы подавить революцию и поработить человечество.
Тогда колдунья с Карибских островов Аннет берется за происки Рихтера Бальмонта, последнего потомка давно известной семьи охотников на вампиров, который может возглавить сопротивление.
За первые пять дней после выхода аниме на Netflix, оно вошло в топ-10 англоязычного телевизионного списка стримера за неделю 1 октября. Сериал также вошел в Топ-10 в 40 странах.