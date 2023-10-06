Sony Pictures запустит стриминговую платформу для консолей PS5 и PS4

Студия Sony Pictures Entertainment объявила о запуске нового приложения для игровых приставок PS5 и PS4 — стримингового сервиса Sony Pictures Core. Сообщение появилось в официальном блоге PlayStation.
Sony Pictures Core стал обновленной версией онлайн-кинотеатра Bravia Core. Раньше он работал исключительно на телевизорах Bravia и некоторых устройствах бренда Xperia.
Компания обещает эксклюзивный контент, в том числе доступ к ряду проектов Sony Pictures. Сразу после регистрации в новом приложении на консоли PS4 или PS5 можно будет купить или арендовать картину из библиотеки в 2000 фильмов.
В их числе: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Человек-паук: Нет пути домой», «Анчартед: На картах не значится», «Великий уравнитель», «Без обид», «Быстрее пули» и «Охотники за привидениями: Наследники».
Также пользователи будут получать ранний доступ к новинкам студии. Первой лентой в этой линейке стал «Гран Туризмо» Нила Бломкампа. А с расширенной подпиской откроется специальный каталог, в котором уже есть 100 фильмов.
Платформа Sony Pictures Core доступна в 23 странах, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и Японию. Зарегистрироваться могут только совершеннолетние пользователи.