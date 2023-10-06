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В Петербурге стажерка полиции обвинила командира в изнасиловании

Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

В Петербурге стажерка патрульной службы транспортной полиции обвинила начальника в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам 24-летней девушки, во время одной из смен коллега изнасиловал ее в служебной машине. Она подала жалобу в правоохранительные органы, обстоятельства инцидента устанавливает Следственный комитет.

Baza уточняет, что предполагаемое изнасилование произошло в июле. Девушка обвинила в нем командира взвода патрульно-постовой службы в отделении, где она проходит стажировку.

Во время допроса сам полицейский не стал отрицать, что у него был половой контакт с девушкой. Но, по его словам, все было по обоюдному согласию, и никаких угроз он не высказывал.

По данным телеграм-канала, 26 сентября мужчина был уволен из МВД по соглашению сторон.

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Следственный комитет
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