В Петербурге стажерка полиции обвинила командира в изнасиловании

В Петербурге стажерка патрульной службы транспортной полиции обвинила начальника в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».
По словам 24-летней девушки, во время одной из смен коллега изнасиловал ее в служебной машине. Она подала жалобу в правоохранительные органы, обстоятельства инцидента устанавливает Следственный комитет.
Baza уточняет, что предполагаемое изнасилование произошло в июле. Девушка обвинила в нем командира взвода патрульно-постовой службы в отделении, где она проходит стажировку.
Во время допроса сам полицейский не стал отрицать, что у него был половой контакт с девушкой. Но, по его словам, все было по обоюдному согласию, и никаких угроз он не высказывал.
По данным телеграм-канала, 26 сентября мужчина был уволен из МВД по соглашению сторон.