В Черногории завершились соревнования по лени. Они длились 50 дней, победителей оказалось двое

В черногорской этнодеревне Брезна завершилось 13-е ежегодное соревнование по лежанию, сообщает издание Telegraf. В нем принимали участие 21 человек из Черногории, Сербии, Украины и России.
К финалу конкурса, который продлился 50 дней, остались двое — Лидия Маркович и парень по имени Филипп. Они решили встать вместе, чтобы показать: победила дружба. Однако молодой человек решил уступить, поэтому официально победительницей стала Лидия.
«Они оба решили вместе встать на трон и вместе с посланием всем югославским народам и политикам сказать, что любовь и согласие решают все», — заявили организаторы конкурса из Брезны в соцсетях.
Лидия, 23-летняя косметолог из черногорского города Никшич, решила поучаствовать в конкурсе ради удовольствия, а не денег. «Это психологическая игра. Никаких денег», — говорила она в положении лежа. Родители девушки каждый день приходили и предлагали ей 1000 евро, чтобы она просто встала, но каждый раз получали отказ.