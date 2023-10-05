Noize MC* ответил на обвинения в ксенофобии

Он отметил, что в нулевые московские улицы захлестывало ксенофобски мотивированное насилие, и он, «гэкающий и шокающий 18-летний в ширштанах» тоже становился его жертвой. Музыкант рассказал об одном случае, который произошел с его знакомыми музыкантами после концерта в Дубне в 2005 году: «После посадки на очередной станции в вагон ворвался моб из 15–20 человек, которые с криком „зиг хайль“ начали избивать всех и вся. Они были вооружены до зубов: бутылки, балки, арматура. Наш вагон выглядел жутко, все в крови, Тарасов (басист группы „Тушка“) лежит на полу в луже крови и без сознания. Также мы узнаем, что все инструменты были выкинуты ими в окно».