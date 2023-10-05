Noize MC* ответил на обвинения в ксенофобии

Noize MC* опубликовал в инстаграме** пост, в котором ответил на обвинения в ксенофобии и расизме. Активистов движения Asians of Russia и феминисток возмутило, что музыкант исполнил на концерте в Берлине свою песню «Девочка-скинхед», выпущенную в 2003 году. Главная героиня этого ироничного трека — скинхедка по имени Зульфия, которая сама представительница нацменьшинств.
«Песня „Девочка-скинхед“, написанная в конце 2003-го, высмеивала бонов и ультраправых околофутбольщиков в максимально доступной им манере и била прямо в цель: после концерта в клубе я мог получить в табло, не успев сойти со сцены, а после наших уличных шоу фашня рыскала по Арбату, расспрашивая прохожих, „где тут эти козлы, что про скинов поют“», — пояснил Нойз.
Он отметил, что в нулевые московские улицы захлестывало ксенофобски мотивированное насилие, и он, «гэкающий и шокающий 18-летний в ширштанах» тоже становился его жертвой. Музыкант рассказал об одном случае, который произошел с его знакомыми музыкантами после концерта в Дубне в 2005 году: «После посадки на очередной станции в вагон ворвался моб из 15–20 человек, которые с криком „зиг хайль“ начали избивать всех и вся. Они были вооружены до зубов: бутылки, балки, арматура. Наш вагон выглядел жутко, все в крови, Тарасов (басист группы „Тушка“) лежит на полу в луже крови и без сознания. Также мы узнаем, что все инструменты были выкинуты ими в окно».
Музыкант добавил, что после выпуска в 2012 году «Нового альбома», полного «антифа-месседжей», он потерял ощутимую часть аудитории. «Эти люди „вдруг обнаружили“, что мы их „здоровый национализм“ на *** вертели. „Скатертью дорога!“ — сказал я им тогда, и сегодня повторю это еще раз тем, кто снова что‑то не так понял», — закончил свой пост рэпер.
* Noize MC внесен Минюстом в список иностранных агентов.
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