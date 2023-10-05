Sony Pictures выпустит ремейк фильма «Стюарт Литтл» 1999 года

Подразделение студии Sony Pictures Television, которое занимается детским контентом, снимет новый сериал по мотивам фильма «Стюарт Литтл» 1999 года. Об этом пишет Deadline.
Оригинальная лента была основана на одноименном произведении американского писателя Элвина Брукса Уайта. Стюарт — это крошечный мышонок, который одет в модный костюм и умеет разговаривать. После того как его усыновляет чета Литтл, он пытается доказать старшему сыну в семье, что способен стать ему полноценным братом.
По данным издания, новый проект будет похож на сериал «Хулиганы и ботаны», только с мышью в главной роли.
Помимо нового «Стюарта Литтла», Sony Pictures собирается снять ремейки шоу «Отель Whiskers» и «The Powers». Все ленты студия выпустит в рамках кампании по расширению детской линейки.