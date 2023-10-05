Sony Pictures выпустит ремейк фильма «Стюарт Литтл» 1999 года

Оригинальная лента была основана на одноименном произведении американского писателя Элвина Брукса Уайта. Стюарт — это крошечный мышонок, который одет в модный костюм и умеет разговаривать. После того как его усыновляет чета Литтл, он пытается доказать старшему сыну в семье, что способен стать ему полноценным братом.