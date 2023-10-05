«Обращались как со своей»: операторы багажа ответили на просьбу пассажирки позаботиться о ее корги

«Если у питомца есть особенности и, например, с ним лучше не общаться и для него это стресс или, наоборот, он очень любит, чтобы с ним поболтали, напишите об этом в записке/наклейке на переноске — это поможет сделать путешествие более комфортным», — отметили в аэропорту.