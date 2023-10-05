«Обращались как со своей»: операторы багажа ответили на просьбу пассажирки позаботиться о ее корги

Перед вылетом из Казани в Сочи одна из пассажирок прикрепила к переноске со своим корги записку с просьбой позаботиться о собачке в ее первом полете. Сотрудники аэропортов ответили ей. Историей поделилась пресс-служба аэропорта Сочи.
На переноску с корги по кличке Симба женщина приклеила записку: «Пожалуйста, позаботьтесь о моем четырехлапом друге, это его первый полет. Не забывайте, что собака — это живое существо, а не обычный багаж».
По прилете хозяйка обнаружила на листке приписку, где говорилось, что с Симбой «обращались как со своей». Это послание оставили операторы багажа аэропорта в Казани. Вверху листка была еще одна приписка: «В Сочи тоже обращались как со своей».
В пресс-службе сочинского аэропорта дали несколько советов хозяевам, которые берут своих питомцев в перелет: использовать переноски покрепче, не забыть закрывать их на клипсы и скручивать специальными болтами, не кормить животное перед полетом, но выгулять, положить рядом с ним какую‑то вещь, которая бы напоминала о хозяине.
«Если у питомца есть особенности и, например, с ним лучше не общаться и для него это стресс или, наоборот, он очень любит, чтобы с ним поболтали, напишите об этом в записке/наклейке на переноске — это поможет сделать путешествие более комфортным», — отметили в аэропорту.