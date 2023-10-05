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На Сахалине в голове старушки нашли иглу. Вероятно, так ее пытались убить родители

Максим Саблин
Сегодня в 17:46

На Сахалине врачи обнаружили иголку в мозгу старушки, сообщает областное министерство здравоохранения. Женщина прожила с ней 80 лет.

Удивительно, но пациентка не испытывала неудобств из‑за постороннего предмета в своей голове, она даже не жалуется на головные боли. Рентгенологи обнаружили инородное тело на снимках лишь в этом году, для этого им понадобилась компьютерная томография.

В пресс-службе предполагают, игла длиной в 3 сантиметра попала в мозг еще в детстве бабушки. Вероятно, ее еще ребенком в 1940-е годы попытались убить собственные родители. «Такие случаи в голодные годы были не редкостью: младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал», — рассказывают мрачную историю представители ведомства.

Впрочем, женщине повезло избежать летального исхода, острый предмет попал ей в левую теменную долю, которая отвечает за интеграцию сенсорной информации и обеспечивает взаимосвязь между тактильными ощущениями и болью.

Доктора не планируют удалять иглу из головы пациентки, они боятся навредить ее состоянию, добавили в пресс-службе. Сейчас здоровью старушки ничего не угрожает, за ней наблюдает лечащий врач, говорится в сообщении.

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