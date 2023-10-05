В Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота Ваську

«Васьки нигде не было видно. Огнеборцы ловили его с трех точек: из подвала дома, из люка во дворе и в яме. Наконец, хитрец блеснул глазами, показавшись в своем укрытии, но от испуга снова забился под трубы, на „кис-кис“ не реагировал, но был жив!» — пишет МЧС.