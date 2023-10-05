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В Ярославле вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота Ваську

Виктория Шанина
Сегодня в 16:50

Сотрудники пожарно-спасательной части Ярославля вырыли двухметровую яму, чтобы вскрыть теплотрассу и спасти кота по кличке Васька. Об этом в своем телеграм-канале пишет региональное управление МЧС.

Васька сбежал из дома неделю назад. Его хозяйка Ксения пыталась выманить его из подъездного подвала на запах еды и просто сторожила часами у подъезда, но питомец никак не выходил.

Оказалось, Васька испугался незнакомой обстановки и в «стрессе забрел по трубам теплотрассы под землю». Вместе с сотрудниками, обслуживающими тепловые сети, пожарные вскрыли теплотрассу — но его там не оказалось.

«Васьки нигде не было видно. Огнеборцы ловили его с трех точек: из подвала дома, из люка во дворе и в яме. Наконец, хитрец блеснул глазами, показавшись в своем укрытии, но от испуга снова забился под трубы, на „кис-кис“ не реагировал, но был жив!» — пишет МЧС.

Кот спрятался в 15 метрах от выкопанной двухметровой ямы. Тогда спасатели вырыли еще одну яму, перекрыли все дыры и пустили воду из пожарного рукава — и Васька сам выбежал из своего укрытия.

В общей сложности питомец провел в подземелье восемь дней без еды и воды. Васька уже вернулся домой и постепенно отходит от пережитого.

«Он сначала был в жутком стрессе. Бегал по квартире — видимо, искал свое укрытие, к которому привык за эти восемь дней. Сейчас начал успокаиваться, пить и есть», — рассказала Ксения агентству 76.ru.

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